CALAMAI, Zero drammi ma ora De Gea giochi in Europa

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha commentato così l'eliminazione ai rigori della Fiorentina in Coppa Italia:"La Fiorentina quest'anno ha una grande opportunità, quella di conquistare la qualificazione in Champions. Per cui, dispiace per l'eliminazione in Coppa Italia ma non ne farei una tragedia. Dispiace anche per Terracciano, che ho sempre considerato un buon portiere. Però è chiaro che da quando è arrivato De Gea abbiamo capito qual è la differenza tra un buon portiere e tra un fenomeno.

E allora, visto che ora la Fiorentina ha perso uno dei suoi tre obiettivi, è evidente che gli esperimenti andranno ridotti al minimo. Quindi vorrei vedere De Gea in campionato ma anche in Conference, dove ricordiamoci che se siamo alla fase a gironi lo dobbiamo a lui, che ai preliminari con la Puskas Akademia parò di tutto.