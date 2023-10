CALAMAI, Viola e caos scommesse: un gruppo esemplare

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il caos legato alle scommesse dei calciatori nelle quali - per il momento - non sembra esserci il coinvolgimento dei giocatori della squadra viola. Ecco la sua riflessione in merito: "Il ciclone Corona è passato e per fortuna non è apparso alcun nome dei giocatori della Fiorentina. Non solo tra quelli nominati dal noto paparazzo ma anche nelle fantomatiche liste che stanno girando.

Questo è un gruppo straordinario, che aiuta sempre il compagno più in difficoltà. La serietà di questo gruppo è dunque testimoniata anche da come la squadra viola ha evitato fin qui il "trappolone" del calcioscommesse".