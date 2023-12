CALAMAI, Nzola o Beltran, è come il gioco dell'oca

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento con il "Caffè Nero Bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha espresso la sua opinione in merito al tema di oggi, cioè l'attacco viola: "Per la Fiorentina è come il gioco dell'oca. Beltran o Nzola? Stavolta il dubbio è un po' diverso rispetto alla scorsa stagione, Nzola viene da un bel gol in Coppa e Beltran ha segnato il suo primo gol contro la Salernitana. Calcolando il fatto che la Roma potrebbe lasciare qualcosa in più alle ripartenze della Fiorentina forse Beltran è in leggero vantaggio".

