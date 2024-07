CALAMAI, Nico sacrificabile? Sì, ma per Gud e Colpani

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina, e in particolare sulla possibilità che venga ceduto Nico Gonzalez: "Nel calcio italiano di oggi, un calcio povero e che non è più un riferimento in Italia e nel mondo, la necessità di vendere un giocatore importante per fare cassa accompagna un po' quasi tutti i club, da quelli che lottano per lo scudetto, a quelli che invece devono costruire una squadra per la salvezza. La legge del mercato però prevede che il segreto sia vendere bene e comprare meglio.

E allora, seguendo questo ragionamento, se fosse inevitabile vendere Nico, dico che la cessione di Nico Gonzalez abbinata all'arrivo di Gudmundsson e Colpani, ovviamente servirebbe anche un conguaglio economico per acquistare questi due calciatori oltre i soldi che arriverebbero dall'argentino, dal mio punto di vista potrebbe essere un sacrifico accettabile".