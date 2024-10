CALAMAI, Kayode: in Svizzera ricordi a tutti chi è

FirenzeViola.it

Come ogni mattina, su Radio FirenzeViola, spazio a Luca Calamai, che nel suo consueto appuntamento col "Caffè Nero Bollente" si è espresso così su Michael Kayode: "La mia riflessione di oggi è dedicata a Kayode perché è sparito e non ne parla più nessuno. È stato schiacciato da un Dodo straordinario e sorridente. Troppo Dodo per chiunque e quindi anche per un ragazzo che dopo un ottimo campionato iniziale avrebbe avuto bisogno di un competitor molto meno forte di quello che è il brasiliano.

Domani però tocca a Kayode che finalmente ritrova un po' di vetrina. Il fatto di non sentire più quella fiducia che aveva avuto l'anno scorso quando, proprio a causa dell'infortunio di Dodo, si era ritrovato titolare, mi pare abbia tolto qualcosa alla spensieratezza e alla spavalderia di Kayode. E allora mi auguro che in Svizzera Kayode ricordi a tutti che non è un caso se il Liverpool lo monitora ma soprattutto faccia capire a Palladino che lui è veramente un titolare in più".