RFV Calamai: "Gosens out, che tegola. Ma questo Parisi fa ben sperare"

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta su Radio Firenzeviola tutte le mattine, Luca Calamai ha parlato così dell'attualità di casa Fiorentina: "Ieri abbiamo preso atto di una notizia che non è piacevole, che la Fiorentina dovrà fare a meno di Gosens per qualche partita. Lo ritengo appartenente al cerchio magico viola in cui vedo De Gea, Kean, Fagioli e anche Gudmundsson. Non sarà semplice fare a meno di lui, però tutte le squadre hanno perdite tecniche importanti.

In questo momento l'assenza di Gosens non è drammatica perché a Milano ho rivisto il Parisi che mi aveva fatto innamorare a Empoli, quel Parisi che immaginavo potesse diventare una pedina dell'Italia. Mi viene da dire a Gosens di guarire tranquillo perché Parisi lo può sostituire degnamente".