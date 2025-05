Calamai: "Futuro di Fagioli da chiarire subito: segnali non chiari"

Nel suo consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è concentrato sulla situazione di Nicolò Fagioli, in bilico tra una permanenza a Firenze e un ritorno alla Juventus: "Pensando al futuro sono rimasto stupito nel leggere stamani su Tuttosport che la Juventus starebbe pensando di utilizzare Nicolò Fagioli nel Mondiale per Club che vedrà i bianconeri impegnati da metà giugno in poi (qui la notizia). Sappiamo che l'accordo tra Juventus e Fiorentina per Fagioli prevede il riscatto dei viola solo in caso di qualificazione della squadra di Palladino alle prossime coppe europee. Sappiamo che sarà molto complicato centrare questo obiettivo.

Ma c'era anche la convinzione, e secondo me c'è ancora, che anche in caso di mancata qualificazione alle coppe Fagioli possa essere comunque un punto di riferimento della Fiorentina del futuro. Questa ipotesi che arriva da Torino mi disorienta e testimonia che dal mondo Juve non si avverte una blindatura del rapporto tra Fagioli e la società viola. Credo che questo sia un aspetto da chiarire subito. Fagioli può essere ancora una grande sfida. Certo è che la prima persona che deve essere convinta di questa operazione deve essere Fagioli. Se sposa la causa viola bene, altrimenti ne andrà trovato un altro".