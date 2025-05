RFV Ascari: "Krstovic il perfetto vice Kean. Dodo va ceduto solo a cifre alte"

vedi letture

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", esordendo così su Nicolò Fagioli: "Ha avuto un inizio sfolgorante ma poi è calato ma del resto come tutta la squadra, non credo che le colpe possano essere addebitate solo ad un singolo. Le qualità tecniche per fare bene le ha ".

Krstovic come vice Kean, che ne pensa?

"Si tratta di un giocatore che fa reparto da solo, per questo sarebbe l'ideale. è un giocator che sa farsi valere con le difese avversarie. c'è da caire se a lui andasse bene fare il vice...avrebbe avuto più senso se la fio i fosse qualificata in europa perché solo così troverebbe più posto

Dodo, qual è il suo valore?

"Ha recuperato benissimo dall'infortunio, ha fatto bene anche in Ucraina. Si tratta di un giocatore che gioca bene sia a 4 che a 5: è molto duttile. La valutazione è giusto che parti da 30 milioni, anche perché interpreti del ruolo ce ne sono pochi. Potrebbe sicuramente diventare un uomo mercato, se arrivassero richieste alte. Alla fine per Cambiaso ci sono state cifre altissime e ha solo due anni meno di Dodo, con una certa esperienza. Si parlava di 70 milioni, è un rapporto però ingeneroso nei confronti di Dodo. Dipende però tutto dalle squadre che si avvicinano: se si avvicina la Lazio non arriva ad offrire più di 20 milioni e non avrebbe senso cederlo anche perché vai a rafforzare la concorrenza, mentre se invece si avvicina una squadra estera come possono essere Liverpool o Barcellona è normale alzare la richiesta".

Una Fiorentina ambiziosa dovrebbe limitare i prestiti?

"Si tratta di una formula di acquisto: per esempio, per Colpani e Gudmundosson sono state date cifre molto alte, quindi la Fiorentina si è tutelata così. Non si tratta di non voler acquistare i giocatori e le trattative si differenziano caso per caso: vedi Kean e Dodo al suo tempo. Pe alcuni prestiti concordo con la linea della Fiorentina, come per esempio su Folorunsho. Può essere un arma a doppio taglio, ma a parte Gud e Colpani i prestiti erano tutti giocatori messi ai margini dalle rispettive società e quindi magari non c'era nemmeno il rischio che le società da cui partivano se ne volessero riappropriare, quindi si tratta di prestiti sensati".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!