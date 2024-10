CALAMAI, De Gea è un campione tra i pali

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su De Gea, protagonista della vittoria viola contro il Milan grazie a ben due rigori parati: "Grazie De Gea. Per tutto quello che ha parato ieri, non solo i rigori. È l'artefice di un risultato che può dare inizio a una nuova storia e ci ha ricordato anche che cosa è la Fiorentina, cosa è stata e cosa dovrebbe essere.

La Fiorentina ha avuto tanti campioni, De Gea ci ha ricordato cosa vuol dire essere campioni con la maglia viola. De Gea ci ricorda che noi dobbiamo avere l'ambizione di avere tanti De Gea in maglia viola ogni anno".