CALAMAI, Comunicazione: Palladino batte italiano 3-0. Ricorda Montella

Nel suo consueto appuntamento con il "Caffè Nero Bollente", durante "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così riguardo alla comunicazione del nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino: "Questo allenatore mi ha colpito fin dal primo giorno sul fronte della comunicazione. Ho stimato, stimo e continuo a stimare Vincenzo Italiano ma siamo 3-0 su questo fronte. Palladino batte Italiano 3-0. Più passa il tempo più mi rivedo nella riflessione che avevo fatto a caldo di un Palladino alla Montella che con quell'arietta scanzonata e sorridente da "guaglioncello" napoletano te le dice tutte.

Ti dice che non c'è una rosa da completare ma ci sono tanti tasselli da sistemare e ti dice di Beltran, Biraghi, De Gea. Con grande franchezza e in modo molto diretto e chiaro ti spiega il suo calcio strappandoti anche un sorriso quando lui dice che il braccetto serve per altre cose e non per il pallone. Quindi se mi prima mi stava simpatico ora mi sta ancora più simpatico e ora ho un motivo in più per sperare che Palladino, oltre che simpatico e diretto, dimostri di essere anche un grande allenatore".