Calamai: "Commisso il comandante viola: adesso serve un suo intervento"

Nel consueto appuntamento col Caffè Nero Bollente in diretta su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul complicato momento della squadra di Palladino: "Questo è un momento di confusione e quindi mi sento di fare un appello a Commisso. In questo momento serve la parola del padrone, l'intervento di un comandante. E non c'è dubbio che lui lo sia, rimane un riferimento per tutti.

Non ho dubbi sul fatto che Commisso sia in contatto quotidiano coi suoi collaboratori e dirigenti, ma il presidente non si dimentichi che lui ha un altro mondo che lo ascolta e aspetta, che ha bisogno dei suoi consigli, ovvero il mondo dei tifosi, che è il vero motore di tutto. Caro presidente, trovi il tempo di dare un messaggio a questo mondo per restituire convinzione e serenità in un momento difficile".