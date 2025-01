CALAMAI, Col Napoli match crocevia della stagione

FirenzeViola.it

Nel "Caffè Nero Bollente" di oggi, in onda come di consueto su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha analizzato così il tema del giorno in casa Fiorentina, ovvero il ritorno al calcio giocato con la vigilia di campionato che metterà di fronte alla Viola il Napoli:

“Siamo arrivati alla vigilia della partita col Napoli, ma abbiamo parlato quasi solo di mercato, direi che era anche inevitabile. Ci sono state notizie, l’arrivo scontato di Folorunsho e quello probabilissimo di Pablo Marí, che vanno a dare due giocatori giusti a Palladino. Ma adesso c’è il campionato, e la partita con il Napoli è delicatissima. Per me rappresenta un bivio per capire se la Fiorentina ha superato la piccola crisi di fine anno, con un punto in tre partite nelle ultime tre di Serie A, e se ora è pronta a riprendere la corsa verso la Champions. Vedremo se il punto contro la Juve sia stato un punto totalmente positivo, e spero che sia la speranza per tutti i tifosi viola”.