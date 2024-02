CALAMAI, Col Bologna il miglior Jack: sarà gara aperta

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la sfida di domani al Dall'Ara tra il Bologna e i viola. Ecco le sue riflessioni in merito: "La gara col Bologna è vicina e Italiano, come noto, non ha mai confermato la stessa formazione per due gare consecutive.

Belotti è già un riferimento per tutti, Nico Gonzalez è in crescita per cui - a questo punto - serve il miglior Jack Bonaventura per dare la svolta alla stagione: mi aspetto l'ex Milan al posto di Beltran, in una Viola che sarà meno aggressiva di altre volte. La sfida così resterà aperta".