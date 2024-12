CALAMAI, Chelsea, ranking, festa: 3 motivi per vincere

FirenzeViola.it

>Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la sfida di Conference League di questa sera contro il Vitoria Guimaraes: "Sono tre i motivi per vincere questa sera in Portogallo: evitare il playoff di febbraio ed avere la certezza di piazzarsi alle spalle del Chelsea, per trovarlo eventualmente in finale; c'è poi una questione di ranking, perché il Portogallo al momento è al terzo posto nella classifica Uefa stagionale e vincere potrebbe portare la quinta squadra italiana in Champions; mettersi tutto alle spalle e proiettarsi con entusiasmo alle sfide importanti di campionato contro Udinese e Juventus".