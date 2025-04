RFV Calamai: "Caos Lega: il rinvio complica tutto. Perché non giocare oggi?"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul caos accaduto ieri: "Abbiamo assistito a un balletto, per quanto riguarda le partite rinviate, che definisco a dir poco imbarazzante. Trovo sorprendente che la Lega non abbia avuto la capacità di reagire entro massimo tre ore definendo quando le squadre avrebbero dovuto recuperare le partite.

Questo sta creando grandi difficoltà logistiche e organizzative. Poi c'è un'altra cosa che non capisco: visto che si recuperano oggi le partite di Primavera 1, perché non farlo anche per la Serie A? Questo avrebbe ridotto problemi ed evitato di stare un giorno in più in questo equivoco".