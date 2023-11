CALAMAI, Beltran come Bati: a S.Siro per il 1° gol in A

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il recupero a pieno regime di Lucas Beltran con la possibilità che l'argentino sabato sera sia di scena dal 1' a San Siro contro il Milan. Ecco le sue parole: "A Firenze in questi giorni c'è Gabriel Batistuta: ci vorrebbe uno come lui in campo per la Fiorentina ma anche se non è più possibile Batistuta è un portatore di buone storie e di emozioni positive.

Spero dunque che Beltran, argentino che ha indossato la maglia del River come il Re Leone, possa trarre energia positiva, carica e grinta dalla sua presenza in vista di Milano per segnare il suo primo gol in Serie A. Ne ha bisogno tantissimo lui ma anche la stessa Fiorentina".