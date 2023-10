CALABRO A RFV, Nzola? Può esplodere, ha tutto per farlo

FirenzeViola.it

Antonio Calabro a Radio FirenzeViola

Antonio Calabro, primo allenatore avuto da Mbala Nzola in Italia, prima al Francavilla e poi al Carpi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Weekend" per parlare dell'attaccante della Fiorentina: “Sta soffrendo questa situazione. Risente molto del fatto che non sta segnando. In questi momenti ha bisogno di fiducia e del fatto che le persone al suo fianco gli diano una mano. Perché può esplodere e ha tutto per farlo”.

Prosegue: “Ha bisogno di spazi. Che la squadra gli crea spazi perché lui li possa attaccare con la gamba prorompente che ha. Non è un attaccante d’area, gli piace attaccare lo spazio o crearlo per gli inserimenti dei propri compagni”.

Conclude: “Non sono cambiati gli schemi, è cambiato anche il modo di fare la partita. Allo Spezia la gran parte delle partite le doveva fare nella propria metà campo, creandosi poi gli spazi. In viola invece ha spazi più stretti perché la Fiorentina fa la partita, e lì c’è bisogno di altre qualità. Le caratteristiche di Nzola le conoscono tutti: ha fatto 11 gol allo Spezia ma con un altro calcio. Che non è detto non vada bene alla Fiorentina”.