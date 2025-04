RFV Buso su Palladino: "Non si capisce quale pensiero abbia quando affronta le piccole"

Renato Buso, ex viola oggi direttore tecnico dell'Affrico, su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" ha parlato così della Fiorentina e del suo momento attuale, a seguito del pareggio col Parma: "Ho avuto delusione per un motivo chiaro: era una gara da vincere facendo una prestazione di spessore tecnico, e la Fiorentina non ci è riuscita. Nel secondo tempo doveva provare a vincere, perché il pari è una mezza sconfitta. Poteva giocare anche a due attaccanti, bastava dare la sensazione di provare a vincere. Io purtroppo ho avuto la sensazione che la squadra non ci abbia nemmeno provato. Non si capisce quale sia il pensiero dell'allenatore contro le piccole, anche perché ogni volta in certe situazioni leva un difensore e non si capisce come mai. Perché cambiare un difensore quando non stai vincendo?".

Oggi, tra l'altro, Buso ha presenziato all'Affrico - del quale è dt - per la presentazione del terzo Memorial Davide Astori: "Abbiamo presentato e sorteggiato il terzo memorial, di cui siamo orgogliosi e con cui ricordare un uomo e un giocatore meraviglioso come Davide, che ha interpretato il calcio come piace a noi, pulito e per bene. Portare avanti questi valori è bello, l'Affrico è fiero di rappresentare tutto ciò e ringrazia la famiglia Astori, per un torneo da far conoscere sempre di più. Si tratta di 16 squadre, ci sono Affrico e Fiorentina, partecipano le squadre dei 2014 e 2015. Vogliamo portare il calcio dilettantistico alla base del percorso dei ragazzi e ricordare la figura di Davide Astori. Il torneo si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno".

