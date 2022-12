BUSO A RFV, Viola, un colpo in attacco. No al Gallo

L'ex difensore della Fiorentina e fino a pochi mesi fa collaboratore tecnico della prima squadra Renato Buso ha parlato oggi a RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti: "L'idea Belotti per l'attacco? Parliamo di un attaccante con qualità ma a Roma ha trovato le sue difficoltà... non ha trovato continuità per cui andare a prendere Belotti ora potrebbe essere rischioso. Secondo me per cambiare le sorti della Fiorentina serve un giocatore diverso dal Gallo, uno che per certo può avere subito un buon impatto".

Scelga un nome: Belotti o Shomurodov.

"Ne dico un terzo, Arnautovic. Che è un giocatore in fiducia che può garantire subito un certo numero di gol".

Lei dunque darebbe ancora fiducia a Cabral e Jovic?

"Sicuramente il suo momento non è facile, prova ne siano gli 0 gol in amichevole. Di sicuro i viola hanno bisogno di una cosa chiara: qualità. Serve uno stoccatore importante. Se la Fiorentina volesse fare una sola operazione, farei proprio quella di un gran centravanti, anche se non è facile trovare un elemento del genere sul mercato".

L'ipotesi di Jovic e Cabral insieme la stuzzica?

"E' possibile, con il serbo alle spalle del brasiliano. Certo rispetto a Barak e Bonaventura, la Fiorentina con Jovic sulla trequarti avrebbe meno densità in fase di possesso e meno copertura in caso di non possesso ma è un'ipotesi applicabile per cambiare peso a una partita".

E di Nzola dello Spezia che dice?

"Sarebbe sicuramente una buona idea, visto che Italiano lo conosce bene. Mi pare difficile che però lo Spezia, in piena corsa salvezza, se ne privi".