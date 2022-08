BUSO A RFV: "LUIS ALBERTO SAREBBE PERFETTO, GOL CABRAL IMPORTANTE, IKONE..."

Renato Buso, allenatore ed ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di diversi temi, tra cui l'importanza degli attaccanti: "Il gol di Cabral è importantissimo, è una boccata di entusiasmo. Il gol per un centravanti è sempre vitale, è un gol nel suo stile, molto simile a quello con il Sassuolo. C'è stato un ottimo passaggio di Sottil. Importante per Italiano che tra Sabato e ieri abbiano segnato sia lui che Jovic. Entrambi hanno fatto ottime prestazioni, il brasiliano nel primo tempo si è messo molto in mostra, entrambi potevano farne anche due. Secondo il mio punto di vista sono giocatori molto diversi ma entrambi devono essere messi in condizione".

Sulla partita con il Twente...

"Anche io avrei firmato per il 2-1 come Pradè, anche se il risultato va un po' stretto. Il Twente è una squadra molto giovane ed inesperta, però dobbiamo stare attenti perché hanno molto entusiasmo e in casa loro si farà sentire. Al ritorno avrà una doppia sfida, tecnica e mentale, perchè la squadra non è abituata a giocare in campo internazionale fuori casa.

Sul turnover...

"Italiano ha sempre portato avanti la linea del turnover nonostante fossi molto scettico, è bravo a cambiare i giocatori, è il suo modo di allenare e lo farà anche questa stagione. Per me ci sono giocatori di cui è impossibile privarsene. Secondo me Jovic è più funzionale di Cabral, ha estrema qualità e viene da un grande club".

Sui cambi...

"Anche secondo me i cambi non hanno dato quello che serviva, forse non è un caso che Ikonè sia rimasto fuori divesre volte anche nella scorsa stagione. Secondo me comunque la Fiorentina dovrà prendere un altro centrocampista, visto che il più forte è Bonaventura ma inizia ad avere una certa età. Non so se Barak sia il giocatore giusto, ci sono molti giocatori di quantità, per me il giocatore adatto è Luis Alberto, verticalizza come pochi al mondo sanno fare. Con lui potevi alzare tantissimo il livello.".