BUSO A RFV, Kean può migliorare. Il vice? Metterei Ikoné

L'ex viola Renato Buso ha parlato a Radio FirenzeViola durante 'Palla al Centro'. Queste le sue parole: "Quando è arrivato Kean, ero un po' scettico su di lui per continuità e gol ed invece al di là dei gol che sta trovando - e un attaccante vive per quello - mi piace a livello di prestazione, i movimenti da attaccante, la forza fisica che ha nel far salire la squadra e prendere la palla e la capacità nella fase offensiva da solo di trascinare i compagni, quindi mi piace l'atteggiamento, la forza e la volontà. Deve invece migliorare nella qualità tecnica nel fare gol perché ne ha sbagliati di facili, come quello con il New Saints, un po' per errore tecnico un po' per sufficienza".

Si migliora l'aspetto tecnico? "Certo, in continuazione, lavorando in maniera specifica su quelle che sono le tue carenze che può essere l'uso di un piede, la ricezione o il controllo. O il tiro in porta anche se lui ha buona qualità ma sono aspetti migliorabili. Per quello che è stata la mia esperienza, ricordo Vierchowod andava tutti i giorni al campo per calciare sul muro ma alla fine era migliorato. Ma anche Vlahovic".

Il vice Kean chi può farlo? "Un giocatore come lui fisico e di reparto non c'è, ma anche analizzando i dati non c'è nessuno con la fase realizzativa di Kean nel reparto, da Sottil a Ikoné, da Kouame a Beltraan. Quest'ultimo per me è una seconda punta che deve giocare accanto a Kean ad esempio. Chi metterei? Non Gudmundsson è uno che cerca la palla, fa fatica a fare il falso nove. Se dovessi scegliere io metterei Ikoné".

