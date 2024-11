BUNDU A RFV, Viola? Felice quando vince. Su Tyson...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Leonard Bundu, pugile fiorentino, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Firenze in campo'. Queste le sue parole: "Per me novembre è un mese speciale perché ho conquistato il titolo europeo nella mia Firenze. Peccato non essere riuscito a vincere il Mondiale ma sono stato nove volte campione europeo quindi ci tengo molto. L'incontro di Tyson della notte? Tyson è una leggenda e tale doveva restare, però è importante fare un po' di pubblicità a questo sport. Certo, siamo abituati a vedere Tyson che sembra un mostro ma è normale che se oggi affronta un ragazzo grosso in un incontro intero, anche se non è pugile, fa male. Mi immagino fosse molto difficile per lui, infatti dopo la prima ripresa in cui ci ha fatto un po' sognare, poi si è vista tutta la differenza. Io sto per compiere 50 anni e vedo che qualcosa mi manca, è normale che Tyson a quasi 60 anni non sia in grado di stare dietro a un ragazzo che non boxava neanche male. Però non credo l'abbia fatto per soldi ma per la competitività, anche a me a volte viene voglia di scendere di nuovo sul ring".

Segue la Fiorentina

"Io sono di Firenze e la Fiorentina è casa mia anche se non seguo al 100% il calcio. Sono felice quando la Fiorentina vince ma mi astengo da giudizi, chiaramente forza Viola e forza Fiorentina, speriamo bene per il futuro".