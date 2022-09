BRUNI A RFV, Non mi convincono gli attaccanti, Milik...

L'ex centrocampista della Fiorentina Luciano Bruni ha parlato del momento di forma dei viola in esclusiva a Radio FirenzeViola: "Le aspettative dopo la scorsa stagione ovviamente sono alte, ci sono stati dei problemi di infortuni e anche mentali. Non sono molto convinto dl potenziale offensivo di questa squadra, non mi piace nè Jovic nè Cabral. Avrei visto molto meglio uno come Milik. Con L'Udinese ci stava perdere, sono una squadra in forma e difficile da battere. Adesso Italiano deve trovare le motivazioni giuste per non far ripetere le basse prestazioni di questo ultimo periodo".

Sulle scelte di Italiano...

"La Fiorentina ha peso due giocatori fortissimi come Vlahovic e Torreira, il secondo è come se avesse un terzo occhio. Sofyan Amrabat sta facendo benissimo ma è molto diverso, ha più impatto in interdizione ma è macchinoso. I viola non verticalizzano mai quest'anno, gli attaccanti stanno attaccando pochissimo la profondità. Si potrebbero fare scelte tattiche diverse

Su Fiorentina-Hellas Verona...

"Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre, per i viola tanto dipenderà dall'esito della partita di domani contro il Basaksheir