BRUNI A RFV, Nico è forte, lui e Colpani sarebbero top

L'ex viola Luciano Bruni è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola, a partire dalla possibile permanenza di Amrabat: "Prima di essere ceduto aveva fatto bene. La Fiorentina avendo lasciato andare via giocatori esperti è rimasta sprovvista. Ha forza qualità ed è un ottimo giocatore".

Colpani può giocare in mediana? "Le caratteristiche sono quelle messe in mostra a Monza, da esterno. Come Antognoni? E' un'eresia, ma nel capello gli assomiglia".

La 10 si può dare a Colpani? "No è un'ala tornante come la chiamo io o il 7 o l'11. Per un 10 ci vuole uno di caratura importante, anche Nico come caratteristica non era un dieci"

Nico grande perdita o a Palladino serve poco? "Vendere i pezzi migliori? Non so... Nico è un giocatore forte, ha fatto la differenza, è un nazionale argentino. Per sostituirlo serve uno forte. Gudmundsson mi sembra diverso. Nico punta l'uomo, fa assist e gol. Lui e Colpani esterni li vedrei bene".