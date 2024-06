BRIVIO A RFV, Ai viola serve un difensore centrale forte

FirenzeViola.it

Davide Brivio, ex viola ed ex compagno di squadra di Palladino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Palla al centro':

Quale sarà l'assetto tattico di Palladino?

"La Fiorentina ha fatto un'ottima scelta con Palladino. PEr il modulo, sia con il 3-5-2 che con il 3-4-2-1 ha adattato molto bene i giocatori al modulo".

Se lo aspettava una scalata del genere da parte di Palladino?

"Ha fatto grossi passi in avanti, anche a livello giovanile e gli vanno riconosciuti i meriti. Ha saputo farsi valere al Monza. è un allenatore giovane e di prospettive con delle belle idee per come sta andando il calcio in questi anni.

In difesa di chi si priverebbe?

"La Fiorentina ha bisogno di un centrale forte. Terrei Ranieri, Milenkovic e Quarta mentre sugli esterni la viola è riparata da entrambi i lati. Penso che Palladino inizialmente parta con la difesa a 4 e un difensore forte da affiancare a Milenkovic"

Su Italia-Spagna:

"La Spagna ieri ha dimostrato di essere più forte. é finita solo 1-0 però non c'è stata proprio partita. A me piace molto Rodri e i giocatori di talento come Yamal che salta l'uomo".

