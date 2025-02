RFV Bressan sicuro: "Fiorentina, a San Siro con fiducia: non capita a tutti di battere l'Inter"

Ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Viola Weekend", l'ex centrocampista gigliato Mauro Bressan ha parlato delle due sfide in pochi giorni tra Fiorentina e Inter: "La vittoria della Fiorentina di giovedì sera è stata una bella sorpresa perché alla vigilia non c'erano ottimi segnali. Tuttavia la prestazione è stata importante, soprattutto a livello tattico. I gol sono arrivati tutti su azioni che secondo me Palladino aveva preparato, sfruttando i contropiedi che concedeva una Inter un po' sottotono. Questa successo darà molta fiducia ai viola perché non succede proprio a tutti di battere i nerazzurri. Secondo me anche lunedì la Fiorentina dirà la sua a San Siro e farà una bella prestazione, poi molto dipenderà da quello che farà l'Inter: se la squadra di Inzaghi giocherà come sa fare, sarà una gara certamente più complicata. Mi aspetto comunque una Fiorentina diversa, visto che Palladino potrà schierare anche i nomi. Vedremo se giocheranno subito i vari Fagioli, Zaniolo".

L'ha convinta il mercato di gennaio?

"Sulla carta la Fiorentina è migliorata. Folorunsho ha già dimostrato di essere un bell'innesto. Fagioli, Zaniolo, Marí e Ndour daranno nuova linfa e una serie di soluzioni diverse. Alcuni di loro, Fagioli e Zaniolo su tutti, avranno anche tanta voglia di rivalsa. Per quanto riguarda le cessioni, a gennaio si possono aprire situazioni che magari uno non si aspetta. Penso ad esempio a Ikoné e Sottil, da questo punto di vista. Il mercato di gennaio spesso è difficile proprio perché non si riesce a cedere, invece la Fiorentina ha potuto fare una sessione importante proprio perché si sono create diverse occasioni in uscita".

