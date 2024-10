BRESSAN A RFV, Adli elemento che porta vivacità

FirenzeViola.it

L'ex viola Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare del periodo di forma in casa viola: "Questo periodo serve per cercare di trovare la quadra alla squadra e al mister. A livello difensivo qualcosa in meglio Palladino sta riuscendo a fare, ma dve trovare ancora qualche giocatore come Colpani".

Come ha visto la difesa contro l'Empoli?

"I giocatori al di là dell'avversario concedevano meno. Con la difesa a quattro li ho visti più sicuri. Un mese fa si parlava bene della fase offensiva, ora piano piano ogni giocatore negli altri reparti deva fare il suo e Palladino deve dare un'impronta alla squadra"

A centrocampo manca ancora qualcosa?

"Manca un equilibrio a centrocampo, Palladino sta sperimentando a due e a tre. I centrocampisti secondo me ci sono. Adli è un elemento che porta vivacità, è un giocatore diverso che può dare un valore in più alla rosa. Palladino ha detto che fisicamente non era pronto, adesso che è passato un mese dovrebbe essere pronto per partire dal primo minuto".

