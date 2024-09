BOSCOLO A RFV, Milenkovic fa la differenza in Premier

FirenzeViola.it

L'agente e intermediario italiano Andrea Boscolo ha parlato a Radio FirenzeViola, parlando anche delle scelte della Fiorentina in estate in relazione alla partenza zoppicante: "In un mercato dove pedine importanti sono partite ed è arrivato un nuovo mister, era da tenere in considerazione una partenza in sordina. Ci sono poi stati tanti movimenti negli ultimi giorni di mercato. Credo che serva pazienza e bisognerà dare tempo a Palladino. Anche gli stessi calciatori devono tirare fuori qualcosa in più per dimostrare di meritare la maglia viola. Oggi tocca a loro".

Lei che segue da vicino anche la Premier, che ne pensa dell'avvio di stagione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest?

"Milenkovic ha avuto un impatto oggettivo importante. Gioca con Murillo, un brasiliano del 2002 che sarà un protagonista del mercato delle big, penso possa valere almeno 50 milioni. Milenkovic, dal canto suo, con l'esperienza che ha sta facendo la differenza. Il Nottingham sta avendo un buon avvio di stagione e ha vinto ad Anfield col Liverpool grazie anche a una grande prestazione dell'ex viola".

Secondo lei si poteva tenere ancora Milenkovic a Firenze?

"Il mercato ci sta dando dei segnali chiari: nessuno è insostituibile, in nessuna squadra. Quando un calciatore vede la possibilità di cambiare squadra e cambiare aria non ci sono alternative. Bisogna essere già pronti con le alternative".

Che stagione si aspetta da De Gea?

"La scelta di rimanere fermo per più di un anno dopo lo United è curiosa, avrà fatto anche una scelta di vita. Adesso è tornato ma deve trovare continuità nelle partite. Penso sia stata una scelta oculata da parte della Fiorentina: le qualità tecnico-tattiche non sono in discussione, avranno capito che come giocatore ha ancora ambizione".