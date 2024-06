BORTOLAZZI A RFV, Palladino mi ha stupito. Retegui ok

Mario Bortolazzi, allenatore ex viola e allenatore, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Allenai Palladino a Livorno nel 2005, poi l'abbiamo avuto anche in Nazionale oltre a Parma dove l'abbiamo avuto per tre anni. Mi ha sorpreso il suo percorso da allenatore in maniera positiva perché è riuscito a sfruttare la sua esperienza da giocatore. Ha fatto un percorso importante e ha dimostrato di avere le idee chiare, spero possa continuare a migliorare quanto fatto vedere a Monza. Passo indietro rispetto a Italiano? Bisogna far lavorare Palladino: gli allenatori hanno bisogno di tempo per trasferire le proprie idee. La Fiorentina ha avuto qualche problema nella fase di realizzazione negli ultimi anni ma dipenderà molto anche dalla visione di Raffaele"

Retegui le piace?

"Quantomeno è una punta centrale, da area di rigore. Un punto di riferimento per la squadra e per i compagni: per me potrebbe essere una punta che fa al caso della Fiorentina ma non so se il Genoa se no potrà privare. Ha avuto qualche problema fisico ma è ancora giovane e avrà modo e tempo di migliorare. Poi più passano gli anni e più aumenta la fiducia nei propri mezzi".

