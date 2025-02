RFV Bongiorni: "La Fiorentina non è ancora pronta per la Champions, ci vorranno un paio d'anni"

Antonio Bongiorni, noto osservatore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare la situazione attuale della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina sta attraversando alti e bassi, un classico per una squadra che ha subito una vera e propria rifondazione. Tuttavia, quando la squadra ha trovato una certa stabilità, ha fatto un filotto di vittorie importante, dimostrando la sua forza. È una squadra in fase di maturazione, una sorta di inizio per una società che vuole crescere e consolidarsi nelle posizioni alte della classifica, come ha fatto l'Atalanta. Attualmente, credo che la Fiorentina sia nella posizione giusta in classifica. Visti anche i sorteggi, penso che abbia le potenzialità per arrivare fino in fondo alla Conference League e magari vincerla."

Sulle voci riguardanti l'assenza del vice Kean, Bongiorni ha dichiarato:

"All'inizio dell'anno avevo detto che Firenze sarebbe diventata casa di Kean, e ora lo sta dimostrando. Con l’acquisto di Zaniolo, che è un giocatore mentalmente determinato, la Fiorentina ha un altro giocatore di grande qualità che potrà dare una mano a Moise. Sono sicuro che la scelta di non prendere un altro vice sia stata fatta per dare tranquillità a Moise, che può ancora crescere molto."

Infine, sul fatto che Palladino venga accusato di schierare molti giocatori fuori ruolo, come contro Il Como, Bongiorni ha detto:

"Penso che meriti vanno anche al Como, che è una squadra di livello e con ottimi giocatori. La sconfitta non è colpa di Palladino, ma piuttosto merito degli avversari. In ogni caso, credo che la Fiorentina non sia ancora pronta per la Champions, ci vorranno ancora un paio di anni."