BONGIORNI A RFV, Parisi ottimo da esterno alto, ma servono colpitori di testa

FirenzeViola.it

A poche ore da APOEL-Fiorentina, il talent scout Antonio Bongiorni ha commentato su Radio FirenzeViola il lavoro fatto in questi mesi dalla Fiorentina, anche a livello di settore giovanile: "La Fiorentina sta cominciando a ingranare. C'è grande prospettiva di ricrescita anche per il settore giovanile, grazie a un allenatore con idee fresche, con un le stimmate del grande tecnico e soprattutto grazie a un centro sportivo all'avanguardia. La strada tracciata è chiara".

Stasera potrebbe esserci l'esordio europeo per Tommaso Rubino, classe 2006. Che tipo di giocatore è?

"Lo possiamo inquadrare come trequartista o seconda punta. Spero possa giocare già stasera. Come caratteristiche è un calciatore che ama svariare, metterà su anche qualche muscolo in più perché ha diciotto anni e crescerà anche fisicamente".

E di Amir Richardson che ne pensa? Palladino ha detto che potrebbe farlo giocare anche da trequartista.

"Ha un gran controllo di palla, ma non mi sembra rapido di gambe, poi ha dei buoni movimenti ed è strutturato fisicamente. Palladino sicuramente lo conosce meglio di me e in prospettiva potrà giocare anche lì, ma fino a questo momento ho visto poco per pensare che possa giocare in posizione più avanzata".

Invece su un'altra dichiarazione di Palladino, riguardo Parisi e a un suo possibile utilizzo da esterno alto, che ne pensa?

"Lo vedrei bene come esterno offensivo. Parisi ha un ottimo piede e quindi è utile sui cross, però dentro l'area servono centimetri e abilità aeree che ad esempio aveva Nico Gonzalez, che è fortissimo di testa. Kean se la cava ma non è così abile. Comunque sì, penso possa avere un ruolo da esterno, alla Martinelli, esterno dell'Arsenal che ieri contro l'Inter ha crossato in continuazione".