BONACINA A RFV, Colpani maturo per Firenze, ok con Nico

Valter Bonacina, allenatore che ha avuto Colpani nell'Atalanta Primavera, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" per parlare del giocatore: "Aveva qualità individuali tecniche e caratteriali importanti e si capiva che sarebbe stato un giocatorea carriera importante, ha sempre dimostrato impegno, doveva formarsi fisicamente. Non è riuscito ad esplodere a Bergamo ma ora sta dimostrato il suo valore.

Che carattere ha? "Sapeva stare in gruppo, con qualità morali importanti. Era sempre il primo davanti al gruppo e si impegnava negli allenamenti. Doveva avere il tempo per crescere dal punto di vista dell'esperienza e fisicamente per avere la meglio sotto porta"

Pronto per Firenze? Secondo me sì, perché le esperienze le ha fatte, è maturo, sa prendersi le responsabilità, ha l'età giusta e ha la fiducia dell'allenatore. Le piazze ormai sono tutte esigenti ed ha l'età giusta per esplodere e far vedere che sotto l'aspetto caratteriale c'è

Ruolo? "Io l'ho usato da mezzala ma ha caratteristiche e qualità che gli permettono di giocare dappertutto. Sa inserirsi e fare gol, per questo sta bene dietro la punta, può svariare e arrivando da dietro ha tempi di inserimento importanti".

Può coesistere con Nico Gonzalez? "Sì. Sarà difficile marcarli, dietro la punta e esterni possano fare bene"