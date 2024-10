BISANTIS A RFV, Palladino sta bruciando le tappe. Ranieri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giuseppe Bisantis, giornalista di Radio Rai, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "I tempi supplementari", per parlare di Fioentina-Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'è stata partita. La Roma è in una situazione critica mentre la Fiorentina sta vivendo il momento migliore della sua stagione. 15 gol fatti nelle ultime tre partite, una media altissima. Giocatori ritrovati come Kean, che l'anno scorso aveva difficoltà a segnare, e Bove. Ecco Bove ha giocato la partita della vita perché è ancora di proprietà della Roma anche se la Fiorentina ha l'obbligo di riscatto al 60% delle presenze per almeno 45 minuti".

Le qualità di Palladino quali sono?

"Ieri ai miei microfoni ha tirato, sempre in maniera educata, qualche frecciata perché ha detto che non è vero che da incapace si diventa fenomeni. Questo perché all'inizio c'erano fischi e mugugni. Chiaro che un allenatore nuovo ha bisogno del suo tempo, ma sta bruciando le tappe. Non dimentichiamo come arrivò sulla panchina del Monza, subito la sfida alla Juventus, e ora sta rivalutando tanti giocatori a Firenze. Basta pensare ad Ikonè. Ha questo gioco vivace, l'azione del primo e del terzo gol ad esempio sono bellissime".

Ranieri da capitano come lo vede?

"Rispetto agli altri forse è un gradino indietro. La Fiorentina in difesa ha scoperto Comuzzo che ha rubato al posto a Quarta, uno che l'anno scorso è stato tra i migliori. Ranieri non sta tenendo il passo degli altri e allora ci mette tanto agonismo. E' ben voluto sennò non avrebbe la fascia, però sta andando dietro, anche se sta crescendo, in ua squadra che sta andando a mille".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA