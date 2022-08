BIA A RFV, Parlai con i viola di Cambiaso, ma lui...

L'attuale procuratore ed ex calciatore, tra le altre, del Parma, Giovanni Bia, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola in esclusiva. Ecco le sue parole: "La società viola è ambiziosa. Si stanno facendo le cose nella maniera corretta

Cambiaso è stato vicino alla Fiorentina?

"Si, ne ho parlato con Burdisso e Pradè, ma poi sono arrivate Juve e Inter e il ragazzo ha preso un'altra decisione: quando ti chiamano certe squadre non puoi rifutare. Poi la Juve ha deciso di mandarlo in prestito a farsi le ossa a Bologna".

Questo mercato l'ha colpita?

"Vedo che i giocatori preferiscono andare da altre parti, in Italia c'è poco appeal: è un po' triste per il nostro calcio".

Cosa ne pensa di Dodo?

"Lo ritengo un gran colpo, è stata brava la dirigenza a convincerlo. Un plauso a Burdisso e a Pradè".

Che mercato si aspetta?

"Sarà un campionato equilibrato, mi aspetto un bel campionato. La Fiorentina per me si può piazzare sotto le 4 grandi, andando in Europa. Se poi qualcuno sbaglia chissà che non possa andare in Champions".

Un suo giudizio su Jovic? Può ritrovare il feeling col gol?

"Le caratteristiche sono sempre quelle. Sarà da riattivare dal punto di vista morale, ma la fase realizzativa ce l'ha sempre avuta. Gli serve autostima e sicurezza: è un discorso più psicologico".

Per lei meglio Terracciano o Gollini?

"Hanno caratteristiche diverse, ma sono entrambi validi. Da difensore mi sentirei tranquillo con entrambi. Poi per me meglio avere un titolare e un secondo: le gerarchie sono importanti".