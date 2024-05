BETTI A RFV, Il mio ricordo della strage dei Georgofili

FirenzeViola.it

Oggi, 27 maggio, si ricorda la strage dei Georgofili a Firenze. A RadioFirenzeViola è intervenuto Emiliano Betti, ex giocatore viola, che quel giorno salvò un bambino dalle macerie nella notte. Questo il suo ricordo di quell'evento: "Avevo paura di andare sotto i riflettori, non raccontai nulla. Ero un calciatore della Fiorentina e non volevo speculare. La paura era tanta, soprattutto legata al fatto che era stato un attentato. Avrei voluto incontrarlo prima Federico (il bambino che salvò quella notte).

Fu una sorpresa incredibile quando mi contattò. Quando ho visto Federico mi sono emozionato, ho visto un ragazzo forte, sicuro di quello che è diventato. A scuola lui disse che lo aveva portato in salvo un giocatore della Fiorentina. Io per tranquillizzarlo gli dissi che ero un giocatore viola. E' un qualcosa che cerchi di non ricordare ma che inevitabilmente ti rimane".