BETTI A RFV, De Gea? L'inattività non sarà un problema

FirenzeViola.it

Il preparatore dei portieri, ex tra le altre di Fiorentina e Milan, Emiliano Betti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio", per parlare di David De Gea, nuovo acquisto della Fiorentina: "L'inattività di un calciatore può anche giovare, per l'essere umano un break può essere positivo. Lui è uno dei portieri con più presenze in Premier League, ha avuto una grande continuità di rendimento per più di dieci anni. Poi dal punto di vista fisico, l'inattività si risolve nel giro di poco, direi nel giro di due-tre partite. Poi ripeto, quando uno ha delle qualità così importanti, si risolve in poco tempo".

E sul feeling da trovare coi compagni: "Ha il sangue e l'impronta latina, è spagnolo e quindi si può ambientare bene. Certo, Firenze è molto diversa da Manchester, ma non credo ci saranno problemi a livello di ambientamento, Firenze è molto più vicina alla Spagna di Manchester".