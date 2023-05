BERTONI A RFV, Nico? Felice per lui ma conta la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della stagione della Fiorentina: "Io sono molto contento di questa squadra, ha fatto un buon campionato, arrivare in finale di Conference è un gran traguardo per questa società. Sono lieto di aver visto almeno i gol di ieri della Fiorentina. È un passo importantissimo per tutti: società, giocatori e tifosi".

Nico ieri è stato il miglior in campo.

"Ho visto, ha giocato la miglior partita da quando è a Firenze. Speriamo adesso possa vincere la Conference con tutta la squadra. Da solo puoi fare bene, ma serve la squadra. Per lui ovviamente sarebbe importantissimo vincere la Conference. Quando si arriva ad una finale, bisogna puntare a vincere per giocare il prossimo anno in Europa League. Lui ha fatto la sua parte segnando due reti e portando la squadra in finale, ora speriamo bene per il 7 di giugno. Ora c'è anche la Coppa Italia, dove la Fiorentina troverà una squadra difficile, quindi mi concentrerei prima su quella".

È stata la stagione anche di Vincenzo Italiano.

"Merito all'allenatore e alla società. La gente vuole vincere tutto. Il Napoli spesso arrivava secondo, e la Fiorentina uguale: in campionato magari non è stata all'altezza ma ora è in finale di Coppa Italia e di Conference: vuol dire che è stata una grande annata. In finale troverà l'Inter e West Ham che sono due squadre forti, l'Inter è arrivata in finale di Champions e il West Ham in finale di Conference e insieme alla Viola si sta giocando un posto in Europa".

Lei quando tornerà a Firenze?

"Sarò a Firenze presto. Sono molto felce che la Fiorentina sia arrivata in finale e che il Napoli abbia vinto lo scudetto. Le tre squadre dove ho giocato stanno facendo bene: il Napoli ha vinto lo scudetto, la Fiorentina mi auguro vinca la Coppa Italia e la Conference e il Siviglia l'Europa League".