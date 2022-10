BERTI A RFV, Ricreduto su Terracciano. Ieri...

Gianluca Berti, ex giocatore, tra le altre, di Fiorentina e Genoa, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it per commentare la vittoria dei Viola contro lo Spezia e la grande prestazione di Terracciano. Queste le sue parole: "Evidentemente Terracciano ha la fiducia di squadra e mister. Mi devo ricredere su di lui. Quest'anno sembrava che Gollini fosse il titolare, poi dopo qualche errore dell'ex Atalanta è tornato e si è preso il posto".

La parata più bella di ieri?

"Tutte le parate sono state belle, tre o quattro di grande livello. La gestione della partita inoltre è stata di grande livello. Bisogna fare solo i complimenti a Terracciano".

Terracciano si meriterebbe una chiamata in Nazionale?

"Con l'Italia non è più come ai miei tempi, oggi dopo cinque partite di fila fatte bene vieni chiamato. Come rendimento Terracciano è uno dei migliori in Serie A, quindi potrebbe ambire ad una chiamata in Nazionale senza problemi".

Le gerarchie potrebbe cambiare anche in Conference League?

"Non credo. Ormai il ruolo del portiere è cambiato, c'è quello di campionato e quello di coppa. Forse, se i turni dovessero essere passati, può darsi che qualcosa cambi".

Sul cambio del preparatore dei portieri?

"Presumo che non ci siano stati grossi cambiamenti, il metodo di lavoro resterà simile a quello passato. Inoltre c'è Rosati che potrà dare una mano, anche per consolidare il rapporto".

In vista della sfida contro la Sampdoria?

"La Fiorentina non dovrà presentarsi a Genova con presunzione, come anno scorso ad esempio. Deve avere il giusto atteggiamento, altrimenti sarà una partita molto difficile".