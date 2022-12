BATTISTINI A RFV, Viola, Europa possibile. E Castro...

L’ex giocatore della Fiorentina Sergio Battistini è intervenuto oggi ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione “Palla al centro”, per commentare i principali fatti d’attualità di casa viola: “La Fiorentina nell’ultima gara ufficiale del 2022 ha fatto una grande partita a Milano e non meritava di perdere. Semmai si è palesata qualche incertezza sotto l’aspetto realizzativo, non solo a San Siro ma negli ultimi tempi. Le potenzialità della società e i ricavi ottenuti da alcune cessioni possono servire per dare una mano alla squadra, specie sotto l’aspetto del reparto offensivo: è lì che a mio avviso il club deve intervenire”.

Su Castrovilli: “Ha delle grandi doti: ha già dimostrato di essere un centrocampista completo, ma ora deve essere messo in condizione di esprimersi al meglio. Prima dello schema di gioco, vengono le caratteristiche dei giocatori e il discorso di Amrabat è chiaro: lui ha fatto un grande Mondiale perché è stato messo in condizione di esprimersi al meglio. È l’allenatore che si deve adeguare, non viceversa”.

Sulle chance europee della Fiorentina: “Sento gli juventini che parlano di scudetto… nell’era dei tre punti è tutto possibile, per cui anche la Fiorentina può sperarci. L’importante è che i viola ripartano a mille per dare subito un segnale forte”.