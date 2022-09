BANCHELLI A RFV, Jovic se ne freghi del rigore fallito

Giacomo Banchelli, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato a Radio Firenze Viola il momento della squadra di Italiano, soffermandosi in particolar modo sulla questione legata alle difficoltà in zona gol:

Banchelli, il rigore fallito da Jovic peserà nel corso delle prossime gare?

"Il serbo deve essere bravo a fare il menefreghista... perché se si porterà dietro il peso del rigore sbagliato con la Juve può essere un problema. Cabral? Se qualcuno si aspetta 20 gol da lui rischia di rimanere deluso: i grandi attaccanti che fanno tutti quei gol in Europa non sono molti. Spero che il brasiliano sia una via di mezzo. Lo scorso anno ha giocato spesso ma con l'innesto di Jovic non so quanto sia rimasto felice".

In generale il serbo che impressione gli ha fatto?

"Jovic mi sembra molto esplosivo ma con la Juve non mi è parso molto mobile. Se poi la squadra lo serve con dei traversoni è dura creare palle gol. Non ci sono secondo me giocatori in questa Fiorentina abili all'assist... non ci sono i Rui Costa... gli Orlando che c'erano prima. Forse l'unico giocatore che cambia le sorti di una partita è Sottil".