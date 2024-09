BAIANO A RFV, Troppi gol presi, impossibile vincere

FirenzeViola.it

L'ex viola Ciccio Baiano ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante 'Chi si compra?', iniziando da una considerazione su Kean: "Aveva bisogno di farci vedere il suo talento che non scopriamo adesso. Ad inizio carriera si pensava che potesse diventare uno degli attaccanti migliori in Europa e a 24 anni deve iniziare a far vedere qualcosa. È arrivato con la testa giusta, si è messo a disposizione, deve continuare così. Chi può sostituirlo come vice? Beltran non è una prima punta e lo stesso Kean per me giocherebbe meglio con una punta di peso vicino. C'è anche Gudmundsson, che potrebbe favorire l'attaccante. Beltran secondo me è un buonissimo giocatore e potrà migliorare ulteriormente dopo l'apprendistato dello scorso anno. La Fiorentina ha tutti i presupposti per far bene".

Come giudica l'avvio di Colpani?

"Da lui ci saremmo aspettati di più, in queste prime gare non ha mantenuto gli standard di Monza. Penso che possa soltanto migliorare ma non vorrei che l'averlo accentrato, in una zona di campo molto più trafficata, non l'abbia aiutato".

Quanto è mancato finora Gudmundsson?

"Molto perché è stato il colpo di mercato estivo. Poi certo quello che ha fatto vedere al Genoa non conta più, deve dimostrare anche a Firenze. Ci vorranno dei tempi di inserimento ma spero di vederlo al più presto".

Pensa che molto del lavoro passerà dal lavoro degli esterni di centrocampo?

"Più che la fase offensiva c'è da mettere a posto quella difensiva. La Fiorentina prende tanti gol nonostante difenda a 5 e non segna a grappoli. Bisogna partire una squadra dalle fondamenta, che prenda pochi gol. La squadra fa ancora tanti errori singoli e di reparto. Una squadra che prende tanti gol non potrà mai vincere"

