AVV. GIGLIOLI A RFV, Il caso Juventus: cosa rischia

L'avvocato esperto di giustizia sportiva Marco Giglioli ha parlato a RadioFirenzeViola, durante "Scanner", a cura di Giulio Dini.

Sull'inchiesta verso la Juventus: "La fonte è il comunicato stampa della Procura di Torino. L'indagine è giunta alla sua conclusione. Gli indagati sono stati accusati di falso in bilancio e quindi in merito al caos plusvalenze. Però il tutto si è allargato a un terzo esercizio, ovvero il bilancio approvato nel 2021. Un'altra contestazione riguarda l'accordo tra la Juventus e i giocatori per la riduzione degli stipendi. Un altro reato riguarda l'aggiotaggio informativo, ovvero la manipolazione del mercato".

Sulle plusvalenze: "Il cuore della contestazione relativo alle plusvalenze sono le operazioni di scambio di un elevato numero di giocatori dove i valori di trasferimento sono molto elevati. Nel comunicato stampa della Procura di Torino sono stati fatti degli accertamenti di natura tecnica che hanno individuato dei principi contabili nazionali che evidentemente, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati violati nell'indicazione di queste plusvalenze. Siamo solo alla prima parte delle indagini, ancora non c'è nessun processo".

Sulla riduzione degli stipendi: "Sembrerebbe che in questo caso ci siano accordi non depositati che però sono stati sequestrati. Nel 2020 c'è stata una rinuncia di una mensilità invece che le quattro comunicate ufficialmente dalla Juventus. Nel 2021 c'è stato invece che quattro mensilità, non c'è stata alcuna rinuncia ma ci sarebbe stata una contestuale integrazione dei compensi per gli anni successivi subordinata alla permanenza nella Juventus".

La Procura contesta anche un ricorso sistematico alla fatturazione di operazioni inesistenti: "Dal comunicato non si capisce perché le somme non vengono riportate. Non si fa riferimento neanche a quante annualità si riferisce questo tipo di contestazione".

Che cosa si può ipotizzare ora? "Le contestazioni sono pesanti, anche se poi ci sono altri elementi da tenere in considerazione, come gli aumenti di capitale fatti dalla Juventus negli anni. Si può ipotizzare che in relazione al tema delle plusvalenze il discorso è abbastanza delicato perché c'è già stato un precedente. In questo caso si potrebbe chiedere la revisione in base dell'art 63 del codice di giustizia sportiva. Per quanto riguarda gli accordi sui compensi la Procura federale potrebbe emettere un nuovo deferimento".

Le possibili sanzioni? "Una penalizzazione di punti in classifica è una sanzione pesante. Il deferimento che l'estate scorsa la Procura Federale ha fatto è stato di un illecito poco grave che porta solo una sanzione con ammenda con diffida. Non so quante possibilità ci siano, nel caso di un eventuale nuovo deferimento, però sicuramente le ipotesi di sanzioni sono ben più gravi. Ma non credo possano verificarsi con facilità".