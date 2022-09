AVRAMOV A RFV, Portieri? Io sono per le gerarchie

Vlada Avramov, preparatore dei portieri all'Honved in Ungheriaed ex viola, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola: "Qua si sta bene ma anche a Firenze non si stava male... Eravamo tutti gli anni in Champions. Sono contento per la Fiorentina che è tornata in Europa: ha giocato benissimo e anche quest'anno ha iniziato bene. La squadra di Italiano è sulla buona strada".

I portieri viola?

"Tutti e due hanno fatto bene e quando c'è una concorrenza vera il mister sa meglio come comportarsi. Io sono dell'opinione che ci debba essere sempre una gerarchia".

Uno per il campionato e l'altro per l'Europa?

"Potrebbe essere la soluzione. La Fiorentina ha due grandissimi portieri e chi gioca non sbaglia".

I problemi in attacco della Fiorentina?

"Jovic è arrivato due mesi fa. Per lui è tutto nuovo e si deve prendere la squadra. È un grande attaccante e farà tanti gol. Deve uscire la sua personalità, è un attaccante da grande squadra e farà vincere la Fiorentina".

Milenkovic?

"Un paio di mesi fa dissi che speravo restasse a Firenze e che l'avrebbero accontentato. Adesso è il leader della squadra".

Ultima sulla Conference League: come vede la squadra di Italiano?

"Se giocano come contro la Juventus andranno lontano. E lo spero perché Firenze merita. Domani vedrò la partita, tifo sempre Fiorentina".