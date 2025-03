RFV Aurelio Virgili: "Kean e Zaniolo, rendimenti diversi ma stesse problematiche"

Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe "Pecos Bill" e amico di Maurizio Sarri, ospite in studio durante la trasmissione "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, per parlare della situazione in casa Fiorentina e delle situazioni opposte di Moise Kean e Nicolò Zaniolo:

Su Kean dico che il suo arrivo e i suoi gol hanno dato tanto entusiasmo. A questa squadra mancava un'eccellenza da tanto tempo, Firenze ha bisogno di un idolo e lui lo può essere. Su Zaniolo posso dire che secondo me gli infortuni non c'entrano tanto, il discorso è di testa. Come per Kean: l'anno scorso ha fatto male, a Firenze ha fatto uno step in più. Sentire la fiducia ed essere sicuro fa tutta la differenza, la porta sembra più grande. Zaniolo è uno di quelli a cui manca fiducia, un calciatore che deve provare cose difficili in campo e se non ha fiducia sbaglia. Poi bisogna capire anche quante occasioni può avere: ha giocato pochissimo, vorrei vedere altre sue gare in maglia viola".