ASCARI A RFV, Tessmann il migliore in B: lo consiglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Eugenio Ascari a Radio Firenze Viola

Così l'operatore di mercato, Eugenio Ascari, si è così espresso a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Viti è un buon prospetto ma quest'anno al Nizza ha giocato poco, Baschirotto ha avuta una crescita esponenziale entrando nel mirino del ct Mancini. Se Quarta è un giocatore tecnico, quasi un centrocampista aggiunto, Baschirotto è un difensore di rottura".

Cosa pensa dei giocatori del Venezia, Tessmann e Busio?

"Tessmann è il giocatore che più mi ha impressionato in B, invece Busio mi colpisce meno. Il primo è straordinario, lo consiglierei ad occhi chiuse e ci punterei subito".

Cosa pensa dell'ipotesi Ngonge per la Fiorentina?

"E' stata un'intuizione più che riuscita di Sogliano, è un buon esterno anche se i viola in quel reparto ad oggi non hanno le maggiori necessità".