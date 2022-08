ARONICA A RFV, ACF allo stesso livello della Roma

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola approfondendo vari temi riguardanti la Fiorentina.

Sulla sua esperienza a Napoli...

"Napoli parentesi migliore della mia carriera, con Mazzarri fu un crescendo di successi, era una squadra con le idee chiare".

Su Kvaratskhelia...

"Lo conoscevo già, è giovanissimo ma aveva già messo in mostra le qualità tecniche, però è stato impressionante la rapidità con cui si è ambientato e messo in mostra. Ha grande dinamismo e adesso è veramente difficile da marcare".

Sulla Fiorentina-Napoli...

"Credo che non finirà in pareggio. Sono due squadre in fiducia e che attaccano molto, secondo me chi sblocca la partita avrà la meglio".

Sulla difesa...

"Milenkovic è un giocatore che ha trovato a Firenze il suo habitat perfetto e non ha senso per lui muoversi. Secondo me numericamente manca qualcosa, e un top player non farebbe male. Ci sono molte società che hanno qualcosa in esubero".

Sulle aspettative per la stagione della Fiorentina...

"Per me la Fiorentina si è potenziata rispetto alla scorsa stagione, credo che parta un pochino avanti alla Lazio e appaiata alla Roma. ha giocatori di caratura ormai europea, ha adesso l'esperienza giusta per lottare per le prime 5-6 posizioni".