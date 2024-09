ARCADIO A RFV, Colombo e Kean sono sullo stesso livello

FirenzeViola.it

L'ex attaccante dell'Empoli Antonio Arcadio ha parlato a "Garrisca al Vento", su Radio FirenzeViola, iniziando da una considerazione sul match tra Azzurri e Viola: "L'Empoli sta attraversando un ottimo periodo, sia per i risultati che per il gioco espresso. In passato la Fiorentina ha sempre avuto difficoltà nell'affrontare gli Azzurri e in questo avvio i gigliati hanno avuto qualche problema. Domenica può essere una partita di definitivo rilancio dei viola".

Con la Lazio vede più meriti di Gudmundsson o di Palladino?

"Vanno dati tanti meriti al tecnico, che ha cambiato sistema di gioco creando diversi problemi alla Lazio, che forse non si aspettava questo approccio. Per quanto riguarda il talento di Gudmundsson sicuramente ne ha tantissimo. È stato molto bravo a realizzare i due calci di rigore e ha consentito alla Fiorentina di vincere la partita".

Domenica sarà sfida a distanza tra Kean e Colombo. CHi vede più avanti?

"Sono due giocatori che in questo avvio stanno facendo bene e secondo me sono sullo stesso livello. Devono continuare a giocare bene e a segnare, perché alla fine l'attaccante deve dare un certo peso in fase realizzativa".

