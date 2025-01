APOLLONI A RFV, Man buon giocatore ma discontinuo

FirenzeViola.it

L'ex calciatore oggi allenatore Luigi Apolloni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina.

"Man? Al Parma non è stato continuo, però ha le qualità per poter fare la differenza. Lo ritengo un giocatore importante. Essendo il primo anno di Serie A, ha bisogno di esperienza. Sicuramente a Parma può lavorare in maniera più tranquilla, Firenze è una piazza completamente diversa. Io ho visto giocatori in piazze piccole non fare benissimo e poi esplodere in piazze più grandi, vedi Filippo Inzaghi".

Può essere più un assist man o un finalizzatore?

"È anche un finalizzatore, nello scorso campionato è stato un giocatore chiave ed ha dato un grande contributo per portare il Parma in Serie A. Quest'anno ha fatto bene, anche se non in maniera continua".

