APOLLONI A RFV, La Viola può puntare all'Europa League

FirenzeViola.it

© foto di Giovanni Padovani

L'ex calciatore oggi allenatore Luigi Apolloni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Tempi Supplementari" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina: "Palladino bravo ad esaltare la squadra. Nelle uiltime 4 è mancata la vittoria, ma stasera sicuramente cercherà di mettere in difficoltà il Monza e di vincere. Cosa pensa di Folorunsho? Sicuramente l'assenza di Bove è pesante, adesso Palladino sta cercando delle soluzioni e una potrebbe essere Folorunsho. È un alternativa importante che il mister prenderà in considerazione. La Fiorentina stasera ha un opportunità, visto i passi falsi di Milan e Juventus".

La squadra gioca troppo per Kean?

"Io penso che la Fiorentina cerca sempre di mettere in condizione Kean per fare gol e vincere, però anche lui si mette a disposizione della squadra. È un giocatore molto generoso e i compagni stessi penso si siano resi contro di quanto sia importante".

Lato Monza come si prepara una partita del genere?

"Stasera per loro è fondamentale per risollevare qualche speranza e avvicinarsi alla penultima. La Fiorentina dovrà essere determinata quanto lo saranno loro per portare a casa la partita. Si aspettava il Monza in questa situazione? Quando si cambia un allenatore vengono idee diverse e non sempre le cose vanno come uno vorrebbe. Adesso ci vuole una scossa all'ambiente".

Come si valorizza Gudmundsson?

"È un giocatore che ha qualità straordinarie, ha avuto qualche problematica fuori dal calcio che sicuramente lo ha condizionato. Deve ritrovare equilibrio e serenità, per tornare al top. La Fiorentina dove può arrivare? Io penso che la squadra abbia tutte le qualità per lottare almeno per l'Europa League.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO