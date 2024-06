ANTONELLI A RFV, Si notò subito Palladino a Monza

FirenzeViola.it

Roberto Antonelli, ex Monza, ha detto la sua su Palladino oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Io l'ho seguito qui a Monza diverse partite e ha fatto giocare la squadra in maniera eccezionale, dalla tribuna si notò subito il cambio dopo l'esonero di Stroppa. Lui arriverà a Firenze e porterà le sue idee che non sono distanti da quelle di Italiano. Credo proprio che possa fare bene, poi non lo conosco come persona e bisognerà vedere come gestisce la pressione. Monza non è una piazza come Firenze ma credo si possa adattare".

Più flessibile di Italiano?

"Lui lavora tanto sul pressing ed è molto preparato ma dipenderà anche dai giocatori. C'è da dire che Italiano sarà stato anche criticato ma qualche risultato l'ha ottenuto... A Firenze ha fatto bene".

Colpani?

"Giocatore che può ambire a grandi palcoscenici perché ha tante qualità. Facendo bene a Firenze potrebbe fare uno step ulteriore, fossi in lui mi accontenterei. È un trequartista molto bravo ad inserirsi".